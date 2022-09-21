Sürüden kopan koyunu tarım görevlileri buldu

Denizli'nin Çal ilçesinde sürüden koparak yolunu kaybeden koyun, arazide inceleme yapmakta olan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, üzüm hasadı sonrası arazilerde incelemelerde bulundu. Ekipler arazilerde incelemelerine devam ettiği sırada, arazide başıboş gezen bir koyunu gördü. Yapılan araştırma sonucunda sürüden kaybolduğu tespit edilen koyunun, Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan Halil Çokak'a ait olduğu öğrenildi.

Küçükbaş hayvan, sahibi Halil Çokak'a teslim edildi. Koyunun sahibi Halil Çokak, ise koyununu bulup kendisine teslim eden ekiplere teşekkür etti.