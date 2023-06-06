Süt üreticileri artan maliyetler karşısında yem desteği talep etti

Denizli'de süt üreticileri büyük sıkıntı çekmeye başladı. Artan yem ve girdi maliyetleriyle birlikte 1 litre sütün üretim maliyeti 10. 83 kuruşa çıktı. Tüm zorluklara rağmen ürettiği sütün litresini 11 liradan tüccara vermek zorunda kalan süt üreticisinin büyük bir çıkmazın içine sürüklenmeye başladığını anlatan Köykoop Denizli Bölge Birliği Başkanı Mehmet Varol, yem fiyatlarının aşırı artmasıyla birlikte süt yem paritesinin de değiştiğini süt üreticisinin para kazanmadığına, sıkıntı çekmeye başladığına dikkat çekti. Denizli'de 5 bin 500 kooperatif ortağı tarafından günde 380 ton süt üretiminin yapıldığını anlatan Başkan Varol, ‘Süt sektöründe ciddi sıkıntılar var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun esas sıkıntılardan bir tanesi hayvan beslemede kullanılan materyal, yani kesif yemde sıkıntımız var. Biz ham maddemizin yüzde 60 - 65'ini dışarıda ithal ettiğimiz için paramızın değer kaybıyla ilgili sıkıntı da var. Üretim noktasında da bir sıkıntı yaşanıyor. Her şeye rağmen süt üretmekten vaz geçmeyen üreticimiz, ürettiği üründen para da kazanmıyor. Bununla birlikte bazı bölgelerde sütün fiyatının 10 TL'ye kadar düştüğünü duyuyoruz. Bazı bölgelerde süt fiyatı düşerken bile tüccar alım yapmaktan vaz geçebiliyormuş. Şu ana kadar Denizli'de biz böyle bir durumla karşılaşmadık” dedi.

Çok fazla hayvan kesime gitti

Geçen yıllarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle süt veren ineklerin, damızlık ineklerin besiciler tarafından kesime gönderildiğini hatırlatan Başkan Varol, “Bence yapılabilecek iş öncelikle yem fabrikaların üretim maliyetlerini gözden geçirmesi gerekir. Piyasaya sürülen yem fiyatları arasında fark var ise müdahil olunması lazım. Acil ve hemen olmak kaydıyla yem desteği ile üreticilerin desteklenmesi lazım. Yoksa elimizdeki damızlıkları kaybediyoruz. Ben gerçekten yetkilileri uyarıyorum. Sözlü olarak ta bunları söylüyoruz. Bizim bu sıkıntımız. Hayvan beslenmesi için maliyetlerimiz çok yükseldi. Ama biz her şeye rağmen üretmek zorundayız. Kooperatif ortaklarımız artık çok para kazanalım derdinde değiller. Günü kurtarma süt veren ineklerine sahip çıkma derdindeler. Gerçekten üreticinin işi çok zor. Kuruş hesaplarıyla bu iş yapılmaz" diye konuştu.