Tahmin ve Erken Uyarı Projesi istasyonlarının bakımları Denizli'de gerçekleştiriliyor

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli bir noktaya sahip olan “Tahmin ve Erken Uyarı Projesi” Denizli'de bulunan 28 adet istasyonun yıllık periyodik bakımları Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Denizli'de elma, bağ alanlarında hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama tasarrufu sağlamak için çiftçiye doğru zamanda, doğru dozda, ilacı kullandırarak, güvenilir ürün elde etmek amacıyla uygulamaya konulan “Tahmin ve Erken Uyarı Projesi” kapsamında, kurulan toplam 28 adet istasyon faaliyetlerine devam ediyor. Bu istasyonların yıllık periyodik bakımları Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından gerçekleştirildi. 2021 yılı sezon hazırlıkları kapsamında istasyonlarda güncelleme ve veri akışının daha hızlı, sağlıklı gerçekleşebilmesi için içerisinde bulunan elektronik kartlarının yenilenmesi çalışmalarına 01 Mart 2021 tarihi itibariyle Acıpayam ve Çameli ilçelerinde bulunan istasyonlarla başlanmış olup yaklaşık bir haftalık süre içerisinde tüm istasyonların bakımlarının tamamlanması hedeflenmekte olduğu belirtildi.