Takla atan kepçenin altında kalan operatör hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde, dere ıslah projesinde çalışırken takla atan kepçenin altında kalan operatör, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.

Kaza, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede devam eden dere ıslah projesinde görev yapan Ahmet Yurttaş'ın 65) kullandığı kepçe, çalışmalarına devam ettiği sırada gevşek zeminin aniden çökmesi sonucu geriye doğru takla attı. Operatörün devrilen kepçenin altında sıkıştığını gören mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgede itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı kepçenin altında çıkartılan Ahmet Yurttaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yurttaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda sürücünün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.