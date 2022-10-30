Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkarak takla atıp, tarlada ters dönen otomobildeki anne ile oğul yaralandı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasköy Mahallesi'nden Sarayköy içesine doğru seyir halinde olan Sıdıka M. idaresindeki 09 PJ 611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak taklalar atmaya başladı. Tarlaya uçarak ters duran aracın içerisinde bulunan sürücü anne Sıdıka M. ile yolcu konumundaki oğlu Eren M. bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğula araç içerisinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ise yaralıları araçta çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler, araç içerisindeki yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası hurdaya dönen araç, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla tarladan kaldırıldı.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren 4 yaşındaki Eren M. vücudunun bazı noktalarında kırık olduğu, anne Sıdıka M.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.