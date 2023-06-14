Takla atan otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak tarlaya yuvarlandığı kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Serinhisar istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan 20 VB 090 plakalı otomobil, Serinhisar Fuar Alanı olarak bilinen noktaya geldiğinde kontrolden çıktı. Sağa sola yalpalayan otomobil, takla atmaya başladı. Yoldan çıkıktan sonra şarampolü de aşan otomobil, daha sonra bir tarlanın ortasında durabildi. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaptı.

Vatandaşlar hafif yaralı olarak kadın sürücüyü otomobilden çıkardı. Fakat yolcu kısmında oturan erkek şahıs araçta sıkıştığı için hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan erkek yolcuyu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.