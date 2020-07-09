İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Denizli’de otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Aktepe Mahallesi Akvadi Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan D. (35) idaresindeki Renault Symbol marka 20 ACK 858 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ercan D. ile araçta bulunan yolcular Ayfer K., Yıldız D., Eda K.'nın yaralandığını belirledi. Yaralılar Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların yakını olduğunu ve durumlarının iyi olduğunu belirten Mehmet Ali Kocaman, “Otomobil yukarıdan inerken virajı alamayıp cami duvarına çarpıp ters takla atıyor. İçindekiler akrabam. Sağlık durumları gayet iyi, dördü de hastaneye kaldırıldı, durumları iyi” diye konuştu.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.