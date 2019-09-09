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Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Denizli’de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Denizli'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Baklan-Çal ilçe karayolu Denizler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Sarıca idaresindeki 20 YU 726 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Sarıca ile ismi henüz belirlenemeyen 2 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ters dönen araçta sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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