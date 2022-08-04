Takla atan otomobildeki aile ölümden döndü: 4 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya taklalar atarak uçması sonucu anne ağır yaralandı, ehliyetsiz baba ve 2 çocuğu ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli'den ilçe istikametinde doğru seyir halinde olan Mücahit D. idaresinde 07 HJ 424 plakalı otomobil, Menteşe Kavşağında kontrolden çıkması sonucu tarlaya uçtu. Taklalar atan otomobil ters bir şekilde durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri yolcu konumunda bulunan anne Ayşe D.'yi ağır, sürücü Mücahit D., çocukları 1 yaşındaki Esin Nur D. ile 3 yaşındaki Mina Zara'yı hafif yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Yapılan çalışmalarda sürücü babanın ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, araç ise vinç yardımıyla tarladan çıkartıldı.