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Takla atan otomobildeki ölü sayısı 2'ye yükseldi

Denizli’de yoldan çıkan otomobilin taklalar atarak şarampole uçtuğu kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Denizli'de yoldan çıkan otomobilin taklalar atarak şarampole uçtuğu kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.



Kaza, Çal ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli - Uşak Karayolundaki Zıpır Yokuşunda kent merkezine doğru seyir halinde olan Nazif Ş. idaresindeki 20 LZ 645 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu taklalar atarak şarampole uçtu. Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Nazif Ş.'yi yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi, yolcu konumunda bulunan Arife Arabacı'yı ağır yaralı olarak Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, Etem Şen'in ise hayatını kaybettiğini belirledi.



Hastaneden acı haber geldi


Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası acı haber hastaneden geldi. Çal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Arife Arabacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kazada Nazif Ş.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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