Takla atan otomobilden yaralı çıktılar

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde takla atan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Çal Karayolu Mahmutgazi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin S. idaresindeki 20 BD 067 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarında bulunan tarlaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Hüseyin S. ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.