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Takla atan ticari araç şarampole uçtu,; aynı aileden 3'ü ağır 6 yaralı

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü takla atarak şarampole uçtu.

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü takla atarak şarampole uçtu. Kazada aynı aileden 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, Menderes Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Denizli'den Sarayköy'de bulunan evlerine giden 20 AAB 644 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ali V., direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atarak şarampole uçtu. Kazada aile araç içerisinde savrulurken hafif yaralananlar ağır yaralılara yardım edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbar bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralı olan vatandaşları ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken yakınları olay yerine gelerek etrafa saçılan eşyaları topladı. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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