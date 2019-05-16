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Takla atan ticari aracın sürücüsü yaralandı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak takla atan ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak takla atan ticari aracın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesi Duacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Alıcı idaresindeki 09 R 6920 plakalı pikap diye tabir edilen ticari araç, Duacalı Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanarak araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ardından Alıcı, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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