Takla atıp ters duran otomobilde sıkışan sürücü yaralı kurtarıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atıp ters duran otomobilde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekibi tarafından güçlükle çıkarıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre;

seyir halindeki E.B. idaresindeki 43 KC 045 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Zikzaklar çizerek savrulan otomobil yoldan çıkıp, takla attıktan sonra ters dönerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekibi araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak, sağlık ekibine teslim etti. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası maddi hasar oluşan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.