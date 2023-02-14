İhlas Haber Ajansı

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Taklalar atan minibüsteki 6 kişi yaralandı

Denizli’nin Çardak ilçesinde taklalar atarak durabilen minibüsteki 6 kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde taklalar atarak durabilen minibüsteki 6 kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Çardak ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Devlet Karayolunda Denizli istikametine doğru seyir halinde olan M.K. idaresindeki 46 AEH 045 plakalı minibüs, kontrolden çıkması sonucu taklalar atarak durabildi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, kendi imkanlarıyla çıkan minibüsteki toplam 6 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından minibüs otoparka çekildi.


Öte yandan; hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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