Tam kapanmanın ilk gününde sürücüler havadan denetlendi

Kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, karada bulunan uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı bağlı Trafik ekipleri, Aydın Jandarma filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ile Çal ve Çivril karayollarında havadan ve karadan uygulama yaptı. Tam kapanmanın ilk gününde helikopter ile havadan izlenilen araçlar, hatalı sollama, şerit izleme kurallarına uymama, yakın takipte bulunma ve emniyet kemeri takmama gibi kural ihlalleri yapan sürücüler tespit edildi. Karada belirli noktalarda bulunan trafik ekiplerine bildirilen bu araçlar uygulama noktalarında ceza işlemi uygulandı.

Meydana gelen kazaların analizinde sürücülerin yüzde 91 gibi çok yüksek bir oranda kusurlu olduğunun tespit edildiğini aktaran yetkililer, bu tarz uygulamalar ile sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun en üst seviyeye çıkarılması ve sürücü davranışlarının olumlu yönde değiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.