Taraftara kızan Başkandan tepki; “Kulübün anahtarını muhtara mı teslim edeyim”

DENİZLİ (İHA) – Denizli'yi Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil eden Kızılcabölük Sportif A.Ş. Başkanı Ersen Kaplan, sosyal medyadan yapılan linç girişimlerine, “Kulübün anahtarını muhtara mı teslim edeyim. Biri çıkıp gelene kadar kulübü sahipsiz bırakmayacağım” diyerek tepki gösterdi.

TFF 3. Lig'de 9 yıl mücadele ettikten sonra geçen sezon BAL'a düşen ve 9. Grupta ligde tutunma mücadelesi veren Tavas ilçesinin mahalle takımı Kızılcabölük Sportif A.Ş yönetimi, a radikal bir karar aldı. Kızılcabölük Sportif A.Ş Başkanı Ersen Kaplan, şahsına sosyal medyadan yapılan ve linç girişimine varan eleştirilere tepki olarak, ligde kalan maçlarını Kızılcabölük Mahallesi yerine Denizli'de oynamak için TFF'ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

“Kendi sahamızda deplasmanda gibiyiz”

Ligde 4 puanla son sırada bulunan takımın sportif başarısızlığı sonrası taraftarların sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelen Başkan Ersen Kaplan, destek yerine köstek gördüklerini belirterek, “Kendi sahamızda deplasmanda gibiyiz. Geçtiğimiz haftalarda Muğla deplasmanına gittik. Valisinden Büyükşehir Belediye Başkanına kadar herkes tribündeydi. Kaç defa davet etmemize rağmen, protokolden kimse gelip bizimle birlikte maçımızı izlemedi. Taraftar desteği olmayacak ise bundan böyle kalan maçlarımızı Kızılcabölük Mahallesi yerine Denizli'de oynamak istiyoruz” dedi.

“Anahtarı muhtara mı bırakacağım”

Toplantıda kendisine eşlik eden yöneticiler ve altyapıdan 3 futbolcunun da destek verdiği Başkan Kaplan, “Sportif anlamda başarısız olduk. Bunu kabul ediyoruz ama makul sebeplerimiz var. Lige geç başladık. Kadro mühendisliğinde hata oldu. 12 futbolcu transfer ettik, 9'u ile devam edemedik. 2 teknik sorumlu ile yolları ayırdık. Yeni hoca bakıyoruz. Futbolda bunlar var. Ancak sosyal medyada şahsıma yönelik onur kırıcı, hakarete varan eleştiriler var. Yönetim ve başkan olarak bunları hak etmiyoruz. Eski yöneticilere gidip destek istiyoruz, kapıdan kovmadıkları kalıyor. Takım olarak birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde, yapılanlar bizi derinden yaraladı. Daha gencecik çocuklar, kimliklerini gizleyip ‘Başkan anahtarı bırakıp git' diye yazıyor. Senelerdir profesyonel oynayan takımı bıraksak, 1 yıl amatörde oynadın diye kapısına kilit vuracaklar. Kulübün anahtarını muhtara mı bırakıp gideyim. Yoruldum artık. Daha iyi yapacak varsa bırakmaya hazırız. Talipli yoksa bari gölge etmesinler” diye konuştu.