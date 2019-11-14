Tarihi Balcı Evi'nde şiir günleri

Denizli'nin geçmişine tanıklık eden yapıları yok olmaktan kurtaran Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent belleğine kazandırdığı Zeynep Karaaslan Tarihi Balcı Evi Folklorik Bez Bebek Müzesi'nde şiir günleri düzenlendi.

Denizli'nin geçmişine tanıklık eden yapıları yok olmaktan kurtaran Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore etmesinin ardından kent belleğine kazandırdığı Zeynep Karaaslan Tarihi Balcı Evi Folklorik Bez Bebek Müzesi'nde şiir günleri düzenlendi. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, tarihi evde sergilenen 500'ün üzerindeki bez bebeği yapan emekli öğretmen Zeynep Karaaslan ve Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri katıldı. Etkinlikte tarihi evi ziyaret ederek bez bebekleri inceleyen çocuklar Zeynep Karaaslan'ın kaleme aldığı şiirleri okuma imkanı buldu. Zeynep Karaaslan, belli aralıklarla bu özel mekanda şiir günleri düzenleneceğini ve tüm çocukları Zeynep Karaaslan Tarihi Balcı Evi Folklorik Bez Bebek Müzesi'ne beklediklerini söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, çalışmanın şehrin kültürel zenginliğine katkı sağlayacağını belirterek ziyarete gelen çocukların gelişimi açısından da önemli olduğunu kaydetti.