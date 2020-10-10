Tarihi bina alevlere teslim oldu

Denizli'de gece geç saatlerde tarihi binada yangın çıktı. Diğer binalara sıçramadan söndürülen yangın, tarihi binayı kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, Pamukkale İlçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde 2 katlı tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı biranda alevler yükseldi. İçeride bulunan tüplerin patlamasıyla birlikte gürültü sesleri duyulurken çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrası alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ve yararlanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni il ilgili çalışma başlattı.