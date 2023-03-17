İhlas Haber Ajansı

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Tarihi eser kaçakçıları 6 parça heykel ve sikkeyle birlikte yakalandı

Denizli’de jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda, 6 parça heykel ve sikke ele geçirdi.

Denizli'de jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda, 6 parça heykel ve sikke ele geçirdi.



Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçıların önüne geçmek için kent genelinde faaliyetlerini sürdürüyor. Operasyonlar çerçevesinde, Sarayköy ilçesinde kaçakçıların yerini tespit eden jandarma, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada 6 parça heykel ve 1 tanede sikke ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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