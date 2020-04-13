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Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalıştı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, elindeki tarihi eserleri jandarma ekiplerine satmak isteyen bir kişi yakalandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, elindeki tarihi eserleri jandarma ekiplerine satmak isteyen bir kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde Ö.D. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, şüpheli ile irtibata geçti. Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 190 parça tarihi eser için pazarlık yaptı. Ö.D. ile buluşan jandarma ekipleri, şahsı kıskıvrak yakaladı. Zanlı ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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