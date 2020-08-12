Tarihi yanan okul restore edilecek

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in girişimleri sonucunda, Cumhuriyet tarihinin ilk okullarından birisi olma özelliğini taşıyan ve 2019'un Mart ayında çıkan yangının ardından küle dönen Çal Gazi Paşa Mektebi'nin YİKOB yardımıyla restore edilmesi için bu yıl içerisinde ihale yapılacağını belirtti.

Yapımına 1924 yılında başlanan ve 1928 yılında tamamlanarak eğitim vermeye başlayan Çal Gazi Paşa Mektebi, 2019'un Mart ayında çıkan yangının ardından küle dönmüştü. Çal için büyük önem taşıyan okulun tarihi değerine sahip çıkmak için çabaladıklarını dile getiren Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, tarihi mektebin restorasyonu için bu yıl içerisinde ihale gerçekleştirileceğini açıkladı. Restore işlemlerinin Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından finanse edileceğini söyleyen Başkan Akcan, “Sayın Valimiz Ali Fuat Atik'e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Büyük önem taşıyor”

Çal'ın Cumhuriyetin kuruluşunda çok önemli fonksiyonlar üstlendiğini dile getiren Başkan Akcan, “Sivas Kongresi'ne katılan 37 delegeden bir tanesi de Çal delegesiydi. Çal o dönemde tamamen Mustafa Kemal Atatürk'e destek vermiş, dönemin tarihi değerlerine sahip çıkmış ve Cumhuriyet'in kurulmasına omuz vermiş. Bunun üzerine Cumhuriyet tarihinin ilk okullarından bir tanesi olan Gazi Mektebi Çal'da kurulmuş. Burada çok güzel insanlar okumuş, yetişmiş, yeni alfabeyi ilk burada öğrenmişler. Bu mektep ilçemiz için çok büyük bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl ihaleye çıkacak”

Mektebin tarihini ve mevcut durumunu Vali Ali Fuat Atik'e anlattığını belirten Akcan, “Buradan kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Olayı anlattığımızda, ‘Orası Cumhuriyetin ilk okullarından. Bu bizim namusumuzdur, biz de bu namusumuza sahip çıkacağız ve hemen restore işlemlerini başlatacağız' dedi. Sağ olsun şu anda YİKOB üzerinden işlemleri hallediyor. Bir aksilik olmazsa bu yıl ihaleye çıkacak ve yapılacak restorasyon ile eski haline dönecek. Gazi Mektebi Cumhuriyet tarihini ilk okullarından bir tanesi. Yani o genç Cumhuriyetin kurulmasında ve yeni nesil yetiştirmesinde ön ayak olan okullarımızdan bir tanesiydi. Çal Cumhuriyetin kuruluşunda çok önemli fonksiyonlar üstlenmiş hatta Sivas delegesine katılan 37 delegeden bir tanesi Çal delegesiydi. O dönemde tamamı ile Mustafa Kemal Atatürk'e destek vermiş, dönemin tarihi değerlerine sahip çıkmış ve Cumhuriyet'in kurulmasında omuz vermişler ilçelerden bir tanesi. Bunu üzerine de Çal'da bir tane Gazi Mektebi kurulmuş. Burada çok güzel insanlar okumuş, yetişmiş ve yeni alfabeyi ilk defa burada öğrenmişler. Baktığımızda yaklaşık Cumhuriyetle beraber 100 yıllık okulumuz" dedi.

“Önümüzdeki günlerde inşallah bu yangının failleri bulunup gereken cezayı alacaklardır” diyen Akcan, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine biliyorsunuz 2019 Mart ayında istemediğimiz bir olay oldu, yangın çıktı. Şu anda savcılıkta soruşturması devam ediyor. Çıkan yangında okulumuz tadilattan geçmişti ama yerle bir oldu. Yaklaşık 1.5 yıldır da bunun çalışmalarını vekillerimiz yapmıştı. Özellikle Ahmet Yıldız Bey bu işi üzerine almıştı. Ama yeni valimiz Ali Fuat Atik Bey e şükranlarımı sunuyorum. Sayın kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Gidip kendilerine anlattığımızda dedi ki, evet orası Cumhuriyetin ilk okullarından. Bu bizim namusumuzdur, biz de bu namusumuza sahip çıkacağız ve hemen bunu yaptıracağız. Sağolsun YİKOB üzerinden işlemlerini hallediyor. Bir aksilik olmazsa bu yıl ihaleye çıkıp yeniden restore edilerek eski haline dönecek. Çal'ımızdaki tarihi değere sahip çıkacağız. Önümüzdeki günlerde inşallah bu yangının failleri bulunup gereken cezayı alacaklardır. Bundan sonra da böyle tarihi yerlerde hata yapanları da hem hukuk hem de halkımız affetmeyecektir”