Tarım ve insan fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu

Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi Denizli Forum Çamlık AVM'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması sonucunda dereceye giren60 eserden oluşan sergi açıldı. Forum Çamlık Alışveriş Merkezi'nde açılışı yapılan sergiye İl Müdürü Yılmaz Erkaya, İl Müdür Yardımcısı Nejdet Demir, özel bir bankanın Şube Müdürü Özkan Erdat, 195 sayılı Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Zeki Parlak, Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl 'su düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf yarışmasının tematik kategori, “Buzağı Yılı” olarak belirlenmişti. Yarışma genel, çiftçi, öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı ile özel bir banka çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşti. Tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya 669 fotoğraf sever 2 bin 933 eseri ile katıldı. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışmasında 20 eser ödül, 120'si sergilemeye layık görüldü.