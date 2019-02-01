Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli sektör toplantısına katıldı

DENİZLİ (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'de düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Fırsatçılara, fırsat vermemek anlamında gıda denetimlerini misli arttırdık” dedi.

Denizli'de bulunan bir otelde düzenlenen toplantıda Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Denizli Valisi Hasan Karahan'da hazır bulundu. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bizim en büyük danışmanımız köyünde oturan çiftçimiz. 81 ili dolaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda dünyanın doyuran, dünyanın lideri olacak. Tarım, savunma sanayinden daha önemli. Türkiye artık kendi uçaklarını, insansız hava araçlarını yapar haline gelmiştir. Bunların hepsi göğsümüzü kabartıyor. Fakat tarımsal üretim yok ise, o zaman probleminiz vardır. Barışta da, savaşta da probleminiz vardır. En önemlisi gıda, tarım. Önümüzdeki 20 yıl çok önemli olacak” dedi.

Türkiye'nin, Avrupa'da tarımsal hasılada birinci sırada olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “Dünyada 7. sıradayız. Tarım arazilerimiz küçük. Bunlara rağmen Türkiye kendi arazilerini çok iyi değerlendiriyor. Küçükbaş hayvan varlığı konusunda Avrupa Birliğinde 1. Sıradayız. Süt sığırı varlığında birinci, büyükbaş hayvan varlığında Fransa'dan sonra 2. Sıradayız. 2022'de Türkiye hayvan ihraç eder hale gelecek. Bununla ilgili çok büyük hayvan serbest bölgesi üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda lansmanını yapacağız” diye konuştu.

“Yerli tohumumuzun önemli olduğunu üstüne basa basa söylüyoruz”

Tohum konusunu değerlendiren Pakdemirli, “Yerli tohumumuzun önemli olduğunu üstüne basa basa söylüyoruz. Yabancı tohum satanlarda tabii ki piyasada olacak. 150 bin tondan, 1 milyon tonlara ulaştık yerli tohumda” şeklinde konuştu.

Ürünlerde yaşanan artışları değerlendiren Pakdemirli, “İstemediğimiz olaylar oluyor. Zaman zaman fiyatların artışını yaşıyoruz. Bu konuda fırsatçılara, fırsat vermemek anlamında gıda denetimlerini misli arttırdık. En güzel denetim, vatandaşın denetimi. Bir yerde ürün pahalıysa hemen başka tarafa yönlenmenin yollarını bulmamız lazım. Tarım sektörü ekonomik aktörlerden çok çabuk etkileniyor” dedi.

Türkiye'de 14 binin üzerinde birlik, kooperatif ve tarımsal faaliyet gösteren STK olduğunu belirten Pekdemirli, “Köye ziyarete gidiyorum, hemen kartı çıkartıyor bana veriyor kooperatif başkanı. Bu kadar kooperatife ihtiyaç var mı hakikaten. Bunlar değer oluşturuyor mu? Türkiye'de dünya sıralamasına giren bir kooperatif yok. Japonya bu işi 1970'li yıllarda çözmüş. 500 kooperatife düşmüşler. 50 milyar dolar ciro yapıyorlar. Üretici ile tüketiciyi birleştiren bunlar olacak. Aile işletmelerini ayakta tutmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“2019 yılında arılı kocan desteğini, 10 TL'den 15 TL'ye çıkartıyoruz”

Denizli'ye heybelerinin dolu geldiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Tarım makinalarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 5 indirim aldık. Gübre ile ilgili 15+5'in üzerine, yüzde 5 indirim aldık. Kekik başta olmak üzere, tıbbi aromatik bitkilerin üretimi için, bozuk orman alanları tahsis edilecek, fide ihtiyaçları bedelsiz olarak karşılanacaktır. TKDK kapsamında Denizli'de başta kekik olmak üzere, tıbbi ve aromatik bilgilerin üretimine ve nihai ürüne işlenmesine yüzde 55 ‘e kadar hibe desteği veriyoruz. Ormanlık alanlarda balık yetiştiriciliği yapan üreticilerimize yüzde 50 kira indirimi yapacağız. Çoban istihdam desteğindeki 200 başlık anaç sürü büyüklüğü limitini 100 başa indiriyoruz. 2019 yılında arılı kocan desteğini, 10 TL'den 15 TL'ye çıkartıyoruz” diye konuştu.

Antalya'daki sel ve hortum felaketi

Antalya'da yaşanan sel ve hortum felaketini değerlendiren Tarım ve Orman Pakdemirli, “24-31 Ocak 2019 tarihlerinde 2 bin 845 adet sera sigortası ve bin 343 adet açık alan bitkisel ürün sigortası hasar ihbarı yapıldı. Antalya genelindeki hasar ihbarı sayısı 4 bin 188 adet. Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak tarihi itibariyle başlandı. Öncelik en yüksek hasarlı seralara verilmiştir. 31 Ocak 2019 tarihine kadar bin 380 hasar dosyası sonuçlandırılarak 30 milyon TL tazminat ödemesi yapılmıştır. 30-31 Ocak 2019 tarih aralığında ihbarı yapılan ve inceleme aşamasında olan 900 civarındaki hasarın tespit işlemleri hızla devam etmektedir. Yetiştirilmesi durumunda bugün aksi takdirde 4 Şubat 2019 tarihine kadar tüm tespitler tamamlanacaktır. Bu kapsamdaki tazminatının 35 milyon TL civarında olacağı öngörülmektedir. Açık alan bitkisel ürün sigortası kapsamındaki hasar ihbarlarına ait muallak tazminat tutarı 6 milyon 115 bin TL civarındadır. Açık alan bitkisel ürün sigortası tazminat ödemeleri ürünlerin hasat döneminde yapılacaktır."