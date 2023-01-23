Tarım ve Orman Gençlik Konseyi ile sektör dinamik ve vizyoner yapıya kavuşacak

Toprağın, suyun ve çevrenin kıymetinin daha iyi anlaşıldığı günümüzde, tarım ve orman sektörünün yeni bir vizyonla geleceğe hazırlanması gerekiyor. İklim değişikliği, azalan biyoçeşitlilik, küresel gıda krizi, gıda milliyetçiliği, jeopolitik riskler, tarım ve gıdada tekelleşme eğilimleri gibi etkenler, Türkiye Yüzyılında Yeni Tarım ve Orman Vizyonunu zorunlu kılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu çerçevede, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan 18 ile 35 yaş aralığındaki gençlerin tarım orman sektörüne dahil edilerek, sektörün daha dinamik ve vizyoner bir yapıya kavuşturulması hedefiyle Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kurdu. Tarım ve Orman Gençlik Konseyi, 30 ilde ve her biri farklı sektörde faaliyet gösteren gençler arasından seçilen 10 kadın ve 20 erkek üreticiden oluşuyor. Kurulan konseyle gençlerin tarıma ve tarımsal sorunlara daha duyarlı bir duruma getirilmesi, tarımdan ve kırsaldan uzaklaşan gençlerin sosyolojik olarak tarıma yaklaştırılması ve kamu idaresinin gençlerle temasının artırılması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'nin ilk toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bakan yardımcıları ile bakanlık birim amirleri ve illerden gelen gençlik konseyi temsilcilerinin katılımıyla 6 ile 8 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Bakanlık, bundan sonraki süreçte konsey üyeleri ile daha sık bir araya gelerek gençlerin sektörle ilgili görüş, öneri ve sorunlarını yakından takip edecek.