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Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden Ramazan denetimi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte Ramazan ayı dolayısı ile gıda denetimleri gerçekleştirdi.


Gerçekleştirilen denetimler kapsamında ekipler özellikle ekmek ve ekmek çeşitleri, pide, unlu mamuller, tatlı, şekerleme, ramazan kolileri gibi ürünlerin üretimini yapan işletmeler ile toplu tüketim ve gıda satış işletmelerine ağırlık verdi. Yapılan denetimlerde gıda kaynaklı hastalıkların engellenmesi, vatandaşların güvenilir gıda tüketmelerinin hedeflendiği kaydedildi.


Denetimler kapsamında 576 adet numune alındığı ve olup 50 işletmeye idari para cezası kesildi.


Ekipler ayrıca vatandaşların gördükleri olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri istendi.

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