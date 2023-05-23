Tarlada kadın cesedi bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sabah evden ayrılan yaşlı kadın çalışmaya gittiği tarlada ölü olarak bulundu.

Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, Dokuzlar Mevkiinde bulunan tarlasındaki işlerini yapmak için dün sabah evden çıktı. Akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmeyen Baysal'dan uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gitti. Baysal'ı tarlada hareketsiz yatarken bulan anne ile komşu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Baysal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.