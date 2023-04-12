Tarladan dönen çiftçi devrilen traktörün altında can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarladan dönen çiftçi, rampada traktörün devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlada çalıştıktan sonra eve dönen Osman Gün'ün (84) kullandığı 20 ET 503 plakalı traktör, rampada geri kaçarak devrildi. Olay anında bulunan vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden itfaiye tarafından traktörün altından çıkarıldı. Ardından Gün otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Osman GÜn'ün acı haberini alarak olay yerine gelen aile yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.