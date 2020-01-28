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Tarlasında yaralı şahin buldu

Denizli’de bir vatandaş tarlasını kontrol ederken yaralı şahin buldu.

Denizli'de bir vatandaş tarlasını kontrol ederken yaralı şahin buldu. Şahini bir gün besleyen vatandaş ardından görevlilere teslim etti.


Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Kumluca Mahallesi'ndeki ekinlerini kontrol etmek için tarlasına giden 48 yaşındaki Cemil Çetin yaralı halde ve uçamayan bir şahin fark etti. Çetin bulduğu şahini bir bez yardımıyla evine götürdü. Yaralı şahini kasaptan aldığı ciğer ile bir gün boyunca besleyen Çetin, eczaneden aldığı şırıngayla da yaralı şahinin su ihtiyacını karşıladı. Çetin, uçamayan ve kanadında kırık olduğu da tespit edilen şahini evinde bir gün besledikten sonra görevlilere teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkilisi tarafından alınan yaralı şahin Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.


Şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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