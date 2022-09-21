Tarlasından çıkardığı suyu köyüne bağışladı

Denizli'nin Çameli ilçesinde kendisine ait tarlada sondaj yaptıran hayırsever çiftçi, çıkan suyu köyüne bağışladı.

Çameli ilçesine bağlı Kınıkyeri Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan İbrahim Oymak, kurak olan tarlası için su arayışına girdi. Oymak, çareyi tarlasına sondaj vurmakta buldu. Tarlasına getirdiği sondaj ekibiyle çalışmayı heyecanla izleyen Oymak, beklediği suyu 58 metre derinlikte buldu. 58 metre derinlikte sondaj ile bulup çıkarılan suyun çok aktığını gören Oymak, oluk oluk akan suyu kuraklığın biraz fazla olduğu köyüne bağışladı. Eski Çameli- Acıpayam Karayolu üzerinde kahvehanelere yakın bölgedeki çıkarılan suya 7 oluklu bir çeşme yapıldı. Suyun köylüler tarafından içme suyunun yanı sıra tarım ürünlerinin sulamasında da kullanılacağı belirtildi.

“Böyle kişilerin köyümüzde çıkması gurur ve onur vericidir”

Tarlasından çıkan suyu köyüne bağışlamanın örnek davranış olduğunu söyleyen Kınıkyeri Muhtarı Recep Çiftçi, “Köyümüzde yaşayan İbrahim oymak, tarlasında sondajla çıkardığı suyu köyüne hibe etmiştir. Böyle kişilerin köyümüzde çıkması gurur ve onur vericidir. Bu suyu köyüne hibe eden arkadaşımıza şahsım ve köyümüz adına teşekkür ederim” dedi.