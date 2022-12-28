Tarlaya uçan minibüs gence mezar oldu; 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde minibüsün tarlaya uçtuğu kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybederken, aile üyelerinden 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hakan Altıok Köz idaresindeki 35 Y 9964 plakalı minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkarmak için zamanla mücadele etti. Sağlık ekipleri minibüsten çıkarılan sürücü Hakan Altıok Köz, Metin Hasret Köz (22) ve Ali Efendi Köz'ü yaptığı ilk müdahalenin ardından Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hurdaya dönen araç ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.

Genç, yaşama tutunamadı

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Metin Hasret Köz'den kötü haber geldi. Köz doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.