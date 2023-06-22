Tartıştığı husumetlisini vurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yol ortasında tartıştığı husumetlisini silahla vuran genç, kaçtığı yerde yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Yavuz Y. ile S.A. (20) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.A., Yavuz Y.'yi bacağından vurdu. Şüphelinin kaçtığı olay yerine giden sağlık görevlileri yaralıyı hastaneye kaldırırken, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Kısa sürede kimliği ve aracı tespit edilen şüphelinin önce aracı sonra kendisi bulundu. S.A. sonrasında ifadesi için karakola götürüldü.