Tartıştıkları genci bacağından bıçakladıktan sonra kaçtılar

Denizli'de aralarında tartışma çıkan gençlerin kavgasında kan aktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesinin ardından gençlerden biri yanında getirdiği bıçakla husumetlisini bacağından bıçaklayarak kaçtı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde park içerisinde buluşan bir grup gencin arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile arbede yaşandı. 3 kişilik genç grup içerisinde S.K., isimli genç, yanında getirdiği bıçak ile M.A.'yı bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar, yardım çığlıkları atan M.A.'nın üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Banklarda yatan gence ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri bacağından yaralanan M.A.'yı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinden kaçan şüpheliler ise arama çalışmaları başlatıldı. Kısa süreli arama çalışmasının ardından olayı şüphelileri, suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.