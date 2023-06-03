Taşan kanal mahalleyi sular altında bıraktı

Denizli'de yağış sonrasında taşan dere ve kanal, ev ve işyerlerinin yanı sıra tarım arazilerinin bir kısmını da sular altında bıraktı. Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi'nde yaşanan su baskınlarından dolayı ev ve yollarda mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli'de akşam saatlerine doğru aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak kent merkezi ve ilçelerinde büyük su baskınlarının yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 1 saat devam eden şiddetli yağış, birçok ev, işyeri ve yolları göle çevirdi. Yağışın etkisini artırdığı bölgelerdeki dere ve kanalların birçoğu suyun şiddetine dayanamayarak taştı. Kanal ve derelere yakın bulunan mahallerdeki evlerin birçoğu su altında kaldı.

Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi'nde bir kanalın aşırı yağıştan nedeniyle su taşması sonucu ev ve işyerlerinde mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine devreye kolluk kuvvetleri, yardım kuruluşları ve belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından vatandaşlar mahsur bulunduğu alandan güvenli yerlere taşındı.