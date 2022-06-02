Tasarruf sağlayan, israfı önleyen makineler satışta

Merkezefendi Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi bünyesinde imalatı yapılan ‘Mama Üretim Makineleri' bugün itibariyle Manisa Turgutlu Belediyesi ve Balıkesir Ayvalık Belediyesi'ne satıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Üreten Belediye şiarıyla çıktığımız yolda, hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Sadece Merkezefendi ve Denizli için değil Türkiye için de çalışıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirdiği çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 2020 yılı Aralık ayı içerisinde Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete açılan ‘Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi bünyesinde, sokak hayvanları için yemek fazlalarından mama üreten makinelerin imalatı gerçekleştirilip satışı yapılıyor. Üretilen makineler, bugün itibariyle Manisa Turgutlu Belediyesi ve Balıkesir Ayvalık Belediyesi'ne teslim edilmek üzere yola çıktı. Sıfır atık düşüncesi ile otellerden, restoranlardan, fabrikalardan, pastanelerden, fırınlardan ve evlerden toplanan kemikleri, ekmekleri ve yiyecekleri küçük parçalar haline getiren kırıcı makine, mamaları pişirmeye yarayan pişirme ünitesi ve mamalara şekil veren pelet ünitesi sayesinde hem israfın önüne geçiliyor hem de tasarruf sağlanıyor. Mama üretim tesisini kurmak isteyen belediyeler, Merkezefendi Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi ile irtibata geçerek sipariş verebilecekler. Makine, siparişin verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde üretilip teslim ediliyor.

“Bu bizim için bir başlangıç”

Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisinin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ve birçok belediye tarafından incelemelerde bulunulduğunu söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, üretilen makineler ile sokak hayvanlarının beslenmesine destek olunduğunu belirtti. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak var gücümüzle her alanda çalışıyoruz. Kurduğumuz tesisimizde, ilçemizin küçük sevimli sakinleri için, atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine devam ediyoruz. Aynı zamanda bu mamaları üreten makineleri de üretiyoruz. Ürettiğimiz makineler ile hem israfı önlüyor hem de büyük bir tasarruf sağlıyoruz. Ortalama bir belediyenin iki aylık mama maliyeti ile kurulabilen tesisin, makinelerini üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle bu makinelerimizin satışına başladık. Bizler sadece Merkezefendi ve Denizli için değil tüm Türkiye için de çalışıyoruz, üretiyoruz. Gönüllülerimiz de bu durumdan çok mutlu. Bu bizim için bir başlangıç, belediyelerin ihtiyacı olan başka alanlarda da çeşitli makineler üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.