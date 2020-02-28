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Tasarrufun püf noktaları 7'den 70'e herkese anlatıldı

DENİZLİ (İHA) – Bulaşık makinesi kullanmanın yılda 26,28 metreküp su tasarrufu sağladığı gibi önemli bilgilerin yer aldığı kitabın yazarları Buldan’da bulunan köy okullarında tasarrufu anlattı.

DENİZLİ (İHA) – Bulaşık makinesi kullanmanın yılda 26,28 metreküp su tasarrufu sağladığı gibi önemli bilgilerin yer aldığı kitabın yazarları Buldan'da bulunan köy okullarında tasarrufu anlattı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi” kapsamında Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan köy okullarında "Sıfır Atık Kahramanları Doğa ve Çınar" kitabının yazarları Emre Şerif Turgut ve Serhan Keserlioğlu tarafından eğitim verildi. Ev aletlerinden diş fırçalamaya kadar hangi alanlarda tasarruf yapılabileceği anlatıldı. Eğitimlerde israfın bireysel, ailesel, ülkesel olarak önüne geçilmesi odaklı çalışmalardan bahsedildi. Çöp diye bir şeyin olmadığı, neredeyse her şeyin geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılabileceği üzerine 3 günlük eğitim verildi. Eğitim kapsamında Buldan ilçesinin bin 350'si ilköğretim öğrencisi olmak üzere yaklaşık 3 bin kişiye eğitim verildi.



"Şarj edilebilir pil kullan, yıllık 110 lira tasarruf et"


Kitapta, çamaşır makinesi tek çalıştırılmada 176 litre su harcadığı ve her zaman tam dolu çalıştırılması halinde yıllık 80 lira, bulaşıkları elde yıkamak yerine bulaşık makinesinde yıkanması halinde 84 litre su yerine 12 litre su harcayarak yılda 26,28 metreküp su tasarrufu sağlaması, şarj edilebilir pil kullanmanın yıllık 110 lira tasarruf sağlandığı gibi bilgileri yer alıyor.


Öte yandan 7'den 70'e her bireye sıfır atık farkındalığı oluşturmak amacıyla eğitim veren eğitmenler, "Bu pilot çalışmaya ev sahipliği yapan Buldan ilçemizin tüm ülkeye örnek teşkil edip bu farkındalığın her yere yayılmasına sebep olacağını umut ediyoruz. Çok büyük ilgi ve destek gören eğitimler sonucunda yerel yönetimler lise ve orta öğretim gruplarına ve ayrıca sivil halka da aynı eğitimin yapılmasını rica ettiler. Bu istek doğrultusunda Pamukkale üniversitemizin de desteği ile ilerleyen zamanlarda Buldan halkımızla yine bir araya gelecek olmanın sevinci içerisindeyiz. Buldan'ımızda başlayan farkındalığın tüm ülkeye yayılması temennisiyle” diye konuştu.

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