Tatbikatlar afetlere hazırlıkta büyük önem taşıyor

Denizli'de gerçekleştirilen tatbikat sonrası AFAD İl Müdürü Ali Ekiz, “Bir deprem ve afet oluyormuş gibi paniği yaşatmadan insanların bilincini artırmak istiyoruz” dedi.

Denizli'de dün gerçekleştirilen 7 bin kişiyle 'Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı sonrası AFAD İl Müdür Ali Ekiz açıklamalarda bulundu. Tatbikatların çok önemli olduğuna değinen Müdür Ekiz, bu şekilde farkındalığında artırıldığını belirtti. Müdür Ekiz, “İçişleri Bakanlığımız tarafından 2022 yılı "Tatbikat Yılı" olarak ilan edildi. Tabi biz yılın başından beri kamu kurumu, kuruluşlar, fabrikalar, siteler ve okullarda tatbikatlarımızı devamlı yapıyoruz. 81 ilde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı il - ilçe müftülükleri ve Dini İhtisas Yüksek Merkezinde canlı bağlantı yaptık. Tatbikatın olduğu 6 ilden birisiyiz. Toplamda 347 Kur'an kursu, 1 il müftülüğü, 19 ilçe müftülüğü ve Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi olmak üzere 368 yerden 7092 kişiye aynı anda çök kapan tutun ve daha sonra tahliye tatbikatı yaptık. Tatbikattaki amacımız halkı bilinçlendirmek, affet öncesi farkındalığı artırmak ve bütün kamu kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesini sağlamak” dedi.

“Can ve mal kaybının önüne geçmiş oluruz”

12 Kasım'daki tatbikattan bahseden Müdür Ekiz, “Bakanımız Süleyman Soylu'nun başkanlığında yine 9 Kasım'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ile Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla 12 Kasım'da ülke tatbikatı yapacağız. 12 Kasım'da sadece çök - kapan - tutun tatbikat olacak ve tahliye tatbikatı yapılmayacak. Tatbikatların önemi her zaman provalı olmaktır. Bizler tatbikatta teknik dersleri alıyoruz ama uygulama yok. Bir deprem ve afet oluyormuş gibi paniği yaşatmadan insanların bilincini artırmak istiyoruz. Afet olarak bir gerçek var, devletimizin harcadığı gayrisafi milli hasılat, affet öncesi tedbirler aldığımızda ve bilinçlendirdiğimizde 7 kat daha fazla oluyor. Afet öncesi yaptığımız çalışmaları aile ve bireyde oluşturabilirsek panik, can ve mal kaybının önüne geçmiş oluruz” ifadelerini kullandı.