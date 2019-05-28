Tavas MYO'da mezuniyet heyecanı

Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu (MYO), 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Tavas MYO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene Tavas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdulvahap Özcan ve Tavas ilçesi protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda öğretim üyesi, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Abdulvahap Özcan'ın mezun olan öğrenciler ve ailelerine hitaben yaptığı konuşma ile devam etti. Öğrencilerden Hasan Derilioğlu'nun icra ettiği müzik dinletisini, Tavas Belediyesi Halkoyunları Ekibi tarafından sahnelenen “Zeybek Gösterisi” takip etti. Öğrencilerden Derya Özcan, mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştirdi ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra mezun olan tüm öğrenciler, mezuniyet belgelerini bölüm hocalarından alarak mezuniyet törenlerinin sembolü olan kep atma geleneğini gerçekleştirdiler.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen organizasyonda Tavas Belediyesinin katkılarıyla mezun öğrenciler ve aileleri için Tavas MYO'da iftar yemeği verildi. Yemeğin ardından, mezuniyete katılan öğrenciler ve aileleri canlı müzik ve DJ performansı eşliğinde doyasıya eğlendiler. Törene katılan öğrenci ve aileleri başta Yüksekokul yönetimi olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere memnuniyetlerini bildirip teşekkür etti.