Tavas - Pınarlar - Kızılca'nın yol sorunu bitiyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin başlattığı Tavas-Pınarlar-Kızılca arasındaki 13 kilometrelik yol genişletme, düzenleme ve asfaltlama çalışmasını inceleyen Başkanı Zolan, baba ocağı Tavas'ta hemşehrileriyle buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, baba ocağı Tavas ilçesini ziyaret etti. İlk olarak gittiği Tavas Belediyesi'nde bir süre istişarede bulunan Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce çalışmasına başladığı Tavas-Pınarlar-Kızılca arasındaki 13 kilometrelik yol genişletme, düzenleme ve asfaltlama projesini inceledi. Burada asfalt dökümü öncesi yapılan PMT serme çalışması hakkında bilgi alan Başkan Zolan, çalışanlarla bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi. Başkan Zolan incelemenin ardından Kızılca Mahallesi ve Ovacık Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi, vatandaşların istek, öneri ve dertlerini dinledi.

“Her gün taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemi nedeniyle uzun süredir bir araya gelemediklerini, yeni yeni büyük katılımlı ziyaretler gerçekleştirebildiklerini hatırlattı. Denizli'nin 19 ilçesi 616 mahallesinde dertlere derman olmak için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Başkan Osman Zolan, “Bölgemizin büyük ihtiyacı olan, vatandaşlarımızın da bizden talep ettiği Tavas-Pınarlar-Kızılca arasındaki yolumuzda çalışmalara başladık. İhtiyaçları karşılamayan yolumuzda hem konfor hem de güvenlik açısından riskli noktalar vardı. Bu bölgelerde yol genişletme ve düzenleme çalışmaları da yapıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız da inşallah tamamlandığında çok güzel olacak ve vatandaşlarımız daha konforlu ve güvenli şekilde seyahat edebilecek. Allah'ım kazasız belasız güle güle kullanmayı nasip etsin. Denizli'mizde nerede ne ihtiyaç varsa hiçbir ayrım yapmadan gidermeye, şehrimizi güzel hizmetlerle buluşturmaya, her gün taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz” dedi.