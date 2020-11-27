Tavas'a FİFA standartlarına uygun futbol sahası

Denizli'nin Tavas ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarıyla ilçedeki futbol sahası baştan aşağı yenilendi. FİFA Türkiye temsilciliği tarafından Kalite Standart Belgesi incelemesine alınan tesisin 2021 yılı Ocak ayında hizmete gireceği açıklandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, stat çalışmalarını yerinde inceleyerek, proje mühendislerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımıyla Tavas İlçe Futbol Sahası tepeden tırnağa yenilenirken, FİFA Türkiye temsilciliği tarafından Kalite Standart Belgesi incelemesine alınan tesis 2021 yılı Ocak ayında hizmete gireceği belirtildi. Denizli'nin gözde ilçelerinden biri olan Tavas'ta modern bir futbol sahasına kavuşmak üzere, Ocak 2020'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk etap ihalesi yapılan bin 100 seyirci kapasiteli Tavas İlçe Futbol Sahasında sona gelindi.

FİFA standartlarında bir tesis

Baştan aşağı yenilenen tesisin zemini, doğal çimden FİFA standartlarına uygun FİFA Quality Belgeli sentetik zemin şeklinde dönüştürüldü. Sahanın akşam saatlerinde de kullanılması için stat ışıklandırmaları konumlandı. Aynı anda dört takımın yararlanabileceği soyunma odaları, tuvalet ve duş alanları yeniden yapıldı. Taraftarların daha uygun şartlarda müsabakaları izleyebilmeleri için özel seyirci koltukları monte edildi. Tribün üstleri çelik konstrüksiyon çatı örtüsüyle kapatıldı. Stada elektronik sayı göstergesi takıldı ve son olarak çevre düzenlemesiyle birlikte saha tel örgüleri ile baştan sona yenilendi.

“Tüm ilçelerde spor tesisi yatırım çalışmaları devam ediyor”

Stat çalışmalarını yakından inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, proje mühendislerinden çalışmalar hakkında son durumla ilgili bilgi aldı. Gece gündüz yoğun çalışmaların ardından Tavas'a yakışır bir futbol sahasının ilçeye kazandırıldığını ifade eden İbanoğlu, “İlk günden bu yana destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırım politikaları doğrultusunda tüm ilçelerde spor tesisi yatırım çalışmaları devam ediyor” dedi.

2021 yılı Ocak ayında hizmete girecek

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gerçekleşen reklam sözleşmesi ile Tavas'a kazandırılan ilçe futbol stadı 3 milyon 239 bin 203 TL'ye mal oldu. FİFA Türkiye temsilciliği tarafından Kalite Standart Belgesi incelemesine alınan tesisin 2021 yılı Ocak ayında hizmete gireceği kaydedildi.