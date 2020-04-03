İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavas'da cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı

Denizli’nin Tavas ilçesinde korona virüse karşı önlemler kapsamında ana cadde ve sokaklar köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte edildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde korona virüse karşı önlemler kapsamında ana cadde ve sokaklar köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte edildi. Yerler deterjanlı su ile köpüklenerek yıkandı.


Kent genelinde korona virüse karşı çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tavas ilçesinde de dezenfektan çalışması yaptı. İlçe meydanı cadde ve sokaklar köpüklü su ve solüsyonla fırçalar ile köpürtülerek dezenfekte edildi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler deterjanlı su ile fırçalarla köpürtülerek yıkandı.


Korona virüs tehdidi kapsamın kent merkezinde ve ilçelerde çalışmalar sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.