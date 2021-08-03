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Tavaslı gençler, Manavgat'taki yangın mağdurları için el ele verdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde yaşayan gençler, Manavgat’ta devam eden yangında zarara uğrayan çiftçiler için 2 tır yem, saman ve yonca topladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde yaşayan gençler, Manavgat'ta devam eden yangında zarara uğrayan çiftçiler için 2 tır yem, saman ve yonca topladı.


Tavas'ın Altınova Mahallesinde yaşayan gençler, Manavgat'ta devam eden yangında zarara uğrayan çiftçiler için harekete geçti. Tavas-Altınova Mahalle Muhtarı Bekir Kana'nın girişimleriyle koordine olan gençler, yardım sever Altınovalı çiftçilerden yangından mağdur olan üreticilere gönderilmek üzere 2 tır saman, yonca ve yem topladı.


Toplanan 2 tur yardım malzemesi Manavgat'a gönderilirken, Altınovalı gençler aynı yardım kampanyasını Marmaris'teki yangın mağdurlarını için yeniden başlattı.

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