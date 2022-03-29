İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tavas'ta futsal turnuvası sona erdi

DENİZLİ(İHA) – Denizli’nin Tavas ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce koordine edilen Okul Sporları Futsal Küçükler müsabakaları tamamlandı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce koordine edilen Okul Sporları Futsal Küçükler müsabakaları tamamlandı.



Tavas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından koordine edilen Okul Sporları Futsal Küçükler müsabakaları Tavas İlçe Spor Salonunda tamamlandı. Okul Sporları Futsal Küçük Kızlar ve Erkekler müsabakalarında şampiyon olmak için mücadele eden takımlar, büyük alkış aldı. Müsabakalar sonunda Küçük Kızlarda Baharlar Ortaokulu Küçük Erkeklerde ise Kızılcabölük Atatürk Ortaokulu Şampiyon oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.