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Tavas'ta gece bekçileri görevine başladı

Denizli’nin Tavas ilçesine atanan gece bekçileri görevine başlarken, ilçede ayrıca polis tarafından güven masası da oluşturuldu.

Denizli'nin Tavas ilçesine atanan gece bekçileri görevine başlarken, ilçede ayrıca polis tarafından güven masası da oluşturuldu.


Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine atanan 5 gece bekçisi Kaymakam Recep Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Adagülü ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Veysel Atasoy'un katıldığı törenle görevlerine başladı. İlçede ayrıca emniyet müdürlüğü bünyesinde güven masası da hizmete açıldı. Tören sonunda ise gece bekçileri protokol üyeleri ile birlikte fotoğraf çektirdi. Gece bekçilerinin ilçede en çok ihtiyaç duyulan mahallelerde görev yapacakları belirtildi.

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