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Tavas'ta Polis Haftası etkinlikleri

Denizli’nin Tavas ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

Denizli'nin Tavas ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü Denizli'nin Tavas ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda teşkilatın yıl dönümünü vatandaşlarla birlikte kutlayan Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilk olarak Atatürk Anıtın'na çelenk konuldu, sonrasında Mestenağa Camii'nde İlçe Müftülüğü'nün de desteğiyle mevlüt okutup lokma hayrı yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, ayrıca vatandaşlara pilav hayrı da gerçekleştirildi. Etkinliklere, Tavas Kaymakamı Recep Öztürk, Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Adagülü, polisler ve vatandaşlar katıldı.

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