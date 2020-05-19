Tavas'ta polisten esnafa korona teftişi

Denetimlerde maskesiz satış yapan esnaf ise uyarılarak isimleri not alındı.

Tavas İlçe Emniyet Müdürü Nuri Turan, beraberindeki polis ekipleri ile tek tek esnafları gezdi. Tura ve ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında esnafa uyarılarda bulundu. Korona virüs tedbirlerinde daha temkinli olunması konusunda uyarıda bulunan Turan, maskesi olmayan esnafa ise maske kullanılması yönünde uyarılarda bulundu. Maske kullanmayan esnafların ise isimleri not alındı. Esnaf ise Tavas emniyetinin korona ile uygulamasını beğendiklerini ve bir dahaki sefere maskesiz satış yapmayacaklarını belirttiler.