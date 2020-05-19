İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavas'ta polisten esnafa korona teftişi

Denizli Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler esnafları dolaşarak korona virüs tedbirlerine daha duyarlı olmaları konusunda uyarıldı.

Denetimlerde maskesiz satış yapan esnaf ise uyarılarak isimleri not alındı.


Tavas İlçe Emniyet Müdürü Nuri Turan, beraberindeki polis ekipleri ile tek tek esnafları gezdi. Tura ve ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında esnafa uyarılarda bulundu. Korona virüs tedbirlerinde daha temkinli olunması konusunda uyarıda bulunan Turan, maskesi olmayan esnafa ise maske kullanılması yönünde uyarılarda bulundu. Maske kullanmayan esnafların ise isimleri not alındı. Esnaf ise Tavas emniyetinin korona ile uygulamasını beğendiklerini ve bir dahaki sefere maskesiz satış yapmayacaklarını belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.