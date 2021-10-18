Denizli Tavas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde curling ve dart yarışmalarında öğrenciler takımlarının başarısı için ter dökerken, yeni başlayan Kurumlararası Voleybol Turnuvasında ise 24 takım yarışıyor.

Tavas‘ta spor coşkusu bitmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Spor Haftası ve Amatör Spor Haftasında ilçe stadında binlerce kişiyle etkinlikler gerçekleştiren Tavas Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, şimdi de 29 Ekim Cumhuriyet Turnuvaları ile öğrencileri sporla buluşturuyor.

Cumhuriyet Bayramı Dart İlçe Birinciliği yarışmaları da yoğun bir katılımla tamamlandı. İlçede bulunan 4 ilkokul, 3 ortaokul ve 5 liseden 196 kız, 251 erkek toplamda ise 447 öğrenci turnuvada yarıştı. Bu turnuvanın hemen ardından İlçe Spor Salonunda floor curling branşında turnuva düzenlendi. 15 kız, 15 erkek takımının katıldığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.

Tavas ve çevresini içine alan Kurumlararası Voleybol Turnuvası önceki gün start aldı. 24 takımın katıldığı turnuvada toplam 52 maç oynanacak. Tavas Gençlik Spor İlçe Müdürü Serdar Eren, ilçe de hareketli ve sağlıklı bir yaşam için genç yaşlı herkesi içine alan etkinlikler gerçekleştirdiklerini, ilgiden memnun olduklarını söyledi.

İlçe de gerçekleşen ve devam eden turnuvaların ödüllerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında protokol üyeleri tarafından verileceği kaydedildi.