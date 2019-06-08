TBMM Başkanı Şentop: “Arslan, mecliste saygı gören bir milletvekiliydi”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cenaze törenine de katıldığı hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın mecliste sevilen, sayılan bir milletvekili olduğunu ve farklı fikirlere gösterdiği saygıyla kendisini her zaman takdir ettiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatına kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın (65) cenaze törenine katılmak için kente geldi. Törene katılan Başkan Şentop, ardından Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretler sonrası gazetecilere açıklama yapan Başkan Şentop, son yolculuğuna uğurlanan Milletvekili Arslan ile ilgili olarak, Kazım Arslan'ın mecliste sevilen, sayılan bir milletvekili olduğun belirterek, “Farklı partilerden milletvekili arkadaşlarımız da nezaketiyle fikirlerini ifade ederken karşı tarafa gösterdiği saygıyla kendisini her zaman takdir ederdim. Bizde Ramazan Bayramından önce mecliste görüşmüştük. Kendisi hayırlı olsun için gelemediğini bayramdan sonra geleceğini ifade etmişti. Bizim mecliste sahalara giren arkadaşlarımızdan birisiydi. Ölüm yaşadığımız hayatın bir gerçeği. Ne zaman, hangi sebeple, hangi vesileyle, nerede karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bu bakımdan büyük bir üzüntü duyduk. Bu sebeple kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisine, ailesine baş sağlığı diliyorum. Bunun için geldik birlikte döneceğiz inşallah” dedi.