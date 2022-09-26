Tedavi edilmeyen kalp hastalıkları ölümle sonuçlanabiliyor

Fatih Çam, kalp büyümesinin tedavi edilmemesi halinde daha kötü sonuçlar ortaya çıkabileceğini belirterek, "Kalp yetersizliği oluştuktan sonra ciddi nefes darlığı ve ölüme kadar giden bir süreç ortaya çıkıyor” dedi.

Tıbbi literatürde kardiyomegali olarak geçmekte olan kalp büyümesi, oldukça ciddi bir kalp rahatsızlığı olarak biliniyor. Bu kalp rahatsızlığı kalp duvarının kalınlaşması veya kalp odacıklarının genişlemesi ile birlikte ortaya çıkıyor. Fatih Çam, kalp büyümesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çam, kalp büyümesinin en sık sebebi hipertansiyon olduğunu işaret ederek, “Kalp büyümesi iki şekilde meydana gelir. Bir tanesi özellikle kalbin kütlesel olarak büyümesi ve ağırlığının artması ya da kalbin genişleyip incelemesi şekilde olabiliyor. Kalp büyümesinin en sık sebebi hipertansiyondur. Hipertansiyonda kalbin içerisinde ciddi bir basınç artışı oluyor. Bu basınç artışına karşı kalbin etkiye tepki mekanizması ile kalp kalınlaşıyor ve büyüyor. Hipertansiyon, kapak hastalıkları ve damar hastalıklarıyla alakalı olarak kalp genişleyip büyüyebiliyor” dedi.

“Kalp yetersizliği tedavisi bir uzun maraton diye düşünebiliriz”

Kalp Büyümesinin tedavi süreci nasıl ilerlediğini anlatan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, “Kalp yetersizliği tedavisi bir uzun maraton diye düşünebiliriz. Çünkü bir nezle veya grip gibi bir şeyle uğraşmıyoruz. Bir hafta ilaç verelim düzelsin diye bir beklentimiz yok. Hipertansiyon, kalp kapak ve kalp damarda aynı şekilde uzun süre yani hasta ölünceye kadar bu tedavi sürecinin olması gerekir. Hem ilaç tedavisi hem de ameliyatla bunun çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Eğer hipertansiyon tedavi etmezsek kalp büyür”

Kalp büyümesi tedavi edilmezse nelere sebep olacağına değinen Dr. Fatih Çam, "Eğer kalp büyümesi tedavi edilmezse daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilir, hatta kalp yetersizliğine bile neden olabilir. Eğer hipertansiyon tedavi etmezsek kalp büyür. Belli bir süre sonra genişler ve kalp yetersizliği olur. Kalp kapak problemlerine eğer bir ilaç ya da kapak ameliyatıyla müdahale etmezsek kapaktaki problem, kalbi büyütecek ve geliştikçe ciddi kalp yetersizliğine neden olacak. Kalp damar problemlerinde aynı şekildedir. Hasta sürekli kalp krizi geçiriyorsa, kalp sürekli hasar görecek ve bundan dolaylıda kalbin genişlemesiyle kalp yetersizliği ortaya çıkacak. Kalp yetersizliği ortaya çıktıktan sonra ciddi nefes darlığı ve ölüme kadar giden bir süreç ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.