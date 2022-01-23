Tedavi olmak için Aydın'dan Tekden Hastanesi'ne geldi

Aydın'dan böbrek ağrıları ve idrar yapamama şikayetinden dolayı Denizli'ye gelen 79 yaşındaki Osman Damat, Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç'ın yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Aydın'nın Söke ilçesinde yaşayan hasta, böbreklerinde taş ve prostat rahatsızlığından dolayı Tekden Hastanesi'ne başvurdu. Burada Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç'ın yaptığı tahlillerde böbreğinde ve mesanesinde taşların olduğu saptandı. 79 yaşında ve çeşitli nörolojik hastalıkları da bulunan hastanın yaklaşık iki buçuk saat süren ameliyatında böbreğindeki ve mesanesindeki taşlar temizlenirken prostatı da temizlenerek sağlığına kavuştu. Yapılan başarılı operasyon sonrasında hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

“Ciddi şekilde nörolojik ve akciğer problemleri vardı”

Böbreğin içerisinde apse olduğunu da belirten Dr. Ali Gürağaç, “Osman amca bize Aydın Söke'den uzun süredir yaşadığı sıkıntılardan dolayı müracaat etti. Hastaya yaptığımız tahlillerde sol böbreğinin çıkışında, böbreğin içinde, mesanede büyükçe taşları ve büyük bir prostat dokusu ile karşılaştık. Hastamıza ameliyat kararı verdik. Yaklaşık iki buçuk saat süren bir ameliyatla böbrek kanalındaki ve böbreğin içindeki taşları temizledik. Ameliyat sırasında yaklaşık 300 cc pürülan mayi boşaldı. Böbreğin içinde yoğun şekilde olan apse odaklarını temizledikten sonra mesanedeki taşları da temizledik. Daha sonra prostatı plazmakinetik yöntemiyle ameliyat ettik. Amcanın ciddi şekilde nörolojik ve akciğer problemleri vardı. Ameliyattan sonra yoğun bakım süreci riski de söz konusuydu ama çok şükür hastamızı servise alarak tedavisine devam ettik. Kendisi şu an gayet iyi durumda. Enfeksiyon tedavisi devam ediyor. Onu da tamamladıktan sonra kendisini sağ salim bir şekilde taburcu edeceğiz” dedi.

“Babamın son zamanlarda çok fazla ağrıları oluyordu”

Çeşitli nörolojik problemleri ve akciğer hastalıkları olan Aydın'ın Söke ilçesinden Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Kliniğine başvuran Osman Damat'ın kızı Fatma Hanım, “Babamın uzun süredir böbrek ağrıları mevcuttu. İdrar yapmada güçlük çekiyordu. Aynı zamanda Binswanger dediğimiz demans rahatsızlığı olan babamın idrarını yapamama gibi sıkıntıları başladı. Bu yüzden Söke'den Denizli Tekden Hastanesi Üroloji doktoru Op. Dr. Ali Gürağaç'a geldik. İyi ki gelmişiz. Doktorumuza da Tekden Hastanesi'ne de çok teşekkür ederiz” dedi.